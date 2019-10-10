2019-10-10T07:07:28+03:00
Политика

Нидерланды потребовали расследовать роль Украины в деле о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе

Украина должна была закрыть воздушное пространство, тогда бы самолет полетел другим маршрутом и не был сбит ракетой
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Нидерланды потребовали расследовать роль Украины в деле о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Фото: МЧС ДНРНидерланды потребовали расследовать роль Украины в деле о крушении малазийского «Боинга» в Донбассе. Фото: МЧС ДНР
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Депутаты Нидерландов одобрили требование к правительству расследовать роль Украины в крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году. Об говорится на сайте нижней палаты главного законодательного органа Нидерландов.

- Необходимо дальше изучать факты, чтобы прояснить вопрос с закрытием воздушного пространства над и вокруг восточной Украины, - говорят парламентарии.

Для этого правительству Нидерландов нужно рассмотреть варианты для дальнейшего изучения случившегося и доложить о результатах нижней палате парламента.

Как сообщалось ранее, Совет по безопасности Нидерландов представил доклад о крушении МН17 в 2015 году. В нем говорилось, что Украина должна была закрыть воздушное пространство, тогда бы самолет полетел в Куала-Лумпур другим маршрутом и не был сбит ракетой.

17 июля 2014 года «Боинг» над Донбассом совершал привычный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство погибших - граждане Нидерландов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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