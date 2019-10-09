СЕГОДНЯ 08:31 2019-10-09T08:49:11+03:00

В Донецке автобус вылетел с дороги через бетонное ограждение. Фото: ВКонтакте/Кировский район

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Вчера вечером в Кировском районе Донецка попал в аварию маршрутный автобус №87. Пострадали три человека. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

- В районе площади Свободы маршрутный автобус №87 на повороте вылетел с трассы через бетонное ограждение, – рассказали горожане.

Двоих пострадавших доставили в больницу № 24, один от госпитализации отказался. Состояние и характер травм пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в выходные дни 4-5 октября 2019 года совершено четыре ДТП с пострадавшими, в которых 2 человека погибли, 12 получили травмы, также зарегистрировано 15 автопроисшествий без пострадавших. В это же время сотрудники ГАИ выявили 327 нарушений ПДД, в том числе отстранены от управления 32 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость движения, как в черте населенных пунктов, так и на загородных дорогах, быть внимательными при совершении маневров, соблюдать дистанцию и интервал при движении, не управлять транспортом в состоянии опьянения, проявлять особую бдительность при проезде пешеходных переходов, остановок общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU