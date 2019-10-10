«Такие милаши!» Пара белых лебедей устроила медовый месяц на пруду в Донецке

10 Окт. 23:21 2019-10-10T23:21:41+03:00

Лебеди – морозоустойчивые птицы, если во время заморозков будет участок, где можно плавать, то они могут остаться. Фото: vk.com/overhearddnr

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На этой неделе на один из донецких прудов, под названием «Песчаный», прилетела пара белых лебедей. Эти птицы не в первый раз появляются в природных зонах Донецка. Но по какой-то причине пара до сих пор не покинула холодный город и не отправилась зимовать на юг.

Несмотря на холод и дожди, лебеди, похоже вполне комфортно себя чувствуют на пруду. Они то и дело вырисовывают круги вокруг друг друга. А донецкие фотографы пользуются этим моментом. В сети уже около сотни фотографий и видео с этой прекрасной парой.

Этим летом лебеди порадовали дончан не только своим появлением, но и целым выводком маленьких птенцов.

- А эти, наверное, медовый месяц устроили! Такие милаши! - пишут дончане в соцсетях.

Фото: vk.com/overhearddnr

Фото: vk.com/overhearddnr

Фото: vk.com/overhearddnr

Фото: vk.com/overhearddnr

Напомним, что еще год назад лебеди были редкими гостями в Донбассе. Из-за начавшихся боевых действий, они будто специально прокладывали маршрут для полетов подальше от нашего края. А этим летом они порадовали дончан не только своим появлением, но и целым выводком маленьких птенцов. Кто знает, может это те самые взрослые лебеди. После того, как они устроили своих птенцов, они решили устроить себе медовый месяц на местном водоеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU