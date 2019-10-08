Горняки двух шахт на Луганщине устроили забастовку

СЕГОДНЯ 14:53 2019-10-08T14:53:58+03:00

К горнякам готовы присоединиться и их коллеги из шахты имени Г. Капустина. Фото: vchaspik.ua

Им задолжали зарплаты на 120 миллионов гривен

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Горняки шахт Новодружеская и Горная устроили забастовку. Причиной этому стали долги по зарплате. Всего работникам задолжали 120 миллионов гривен.

- Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки предприятия Шахта Новодружеская, которая входит в состав ПАО Лисичанскуголь, - сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Волынец на своей странице в Facebook. - Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате.

К горнякам готовы присоединиться и их коллеги из шахты имени Г. Капустина.

- В городе Привольнянське работники предупредили администрацию предприятия, которые со второй смены также прекратят работу, - добавил Волынец.

ИСТОЧНИК KP.RU