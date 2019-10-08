Горняки двух шахт на Луганщине устроили забастовку
Горняки шахт Новодружеская и Горная устроили забастовку. Причиной этому стали долги по зарплате. Всего работникам задолжали 120 миллионов гривен.
- Сегодня в первую смену прекратили добычу угля горняки предприятия Шахта Новодружеская, которая входит в состав ПАО Лисичанскуголь, - сообщает глава Независимого профсоюза горняков Украины Волынец на своей странице в Facebook. - Они отказываются приступать к работе, требуя погашения задолженности по заработной плате.
К горнякам готовы присоединиться и их коллеги из шахты имени Г. Капустина.
- В городе Привольнянське работники предупредили администрацию предприятия, которые со второй смены также прекратят работу, - добавил Волынец.
ИСТОЧНИК KP.RU