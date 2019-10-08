Жители Горловки собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую
Жители Горловки запустили акцию «Посылка солдату». Люди приносят предметы первой необходимости, базовые продукты питания и даже выпечку. Когда акция закончится, посылку передадут бойцам Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые сейчас находятся на передовой.
Желающие присоединиться к акции, могут принести паек для солдата в одну из приемных Общественного движения «Донецкая Республика» в Горловке:
— проспект Ленина, 12, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Центрально-Городском районе города Горловка с 8.00 до 17:00;
— улица Шепелева 23, второй подъезд, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Калининском районе города Горловка с 08:00 до 17:00;
— улица 60 лет СССР, 16А, ДК «Комсомолец», общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Никитовском районе города Горловка с 08:00 до 17:00.
Сбор гуманитарной помощи бойцам Народной милиции Республики будет работать до 11 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU
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