2019-10-08T18:07:06+03:00
Общество

Жители Горловки собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую

Сбор помощи будет проходить до 11 октября
Екатерина Сорока
Поделиться:
Таким образом, люди хотят сказать «Спасибо!» бойцам за то, что они охраняют их покой. Фото: youtube.comТаким образом, люди хотят сказать «Спасибо!» бойцам за то, что они охраняют их покой. Фото: youtube.com
Изменить размер текста:

Жители Горловки запустили акцию «Посылка солдату». Люди приносят предметы первой необходимости, базовые продукты питания и даже выпечку. Когда акция закончится, посылку передадут бойцам Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые сейчас находятся на передовой.

Желающие присоединиться к акции, могут принести паек для солдата в одну из приемных Общественного движения «Донецкая Республика» в Горловке:

— проспект Ленина, 12, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Центрально-Городском районе города Горловка с 8.00 до 17:00;

— улица Шепелева 23, второй подъезд, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Калининском районе города Горловка с 08:00 до 17:00;

— улица 60 лет СССР, 16А, ДК «Комсомолец», общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Никитовском районе города Горловка с 08:00 до 17:00.

Сбор гуманитарной помощи бойцам Народной милиции Республики будет работать до 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разведение сил в ЛНР: Украина не готова к отводу в Золотом
Разведение сил в ЛНР: Для саботажа в Золотом прибыли украинские националисты
ВСУ разместили бронетехнику в трех поселках Донбасса
Горняки двух шахт на Луганщине устроили забастовку
«Она называла меня пушистиком!» Москвич разыскивает девушку из Донецка Аниту Куран
В Украине предложили три варианта развития ситуации в Донбассе
Эпидемия гриппа 2019 в Донецке и ДНР: Врачи ожидают нашествие вируса группы А
В Донецке пропал 16-летний парень с серо-зелеными глазами
Экс-министр иностранных дел Украины: «Формулы Штайнмайера» не существует
Информация о минировании ВУЗов и здания администрации Луганска оказалась фейком
ВСУ обстреливали ДНР по всем направлениям
Экстренное заявление НМ ДНР: по всей линии фронта фиксируется обострение
«Свое тело я хочу довести до идеала!»: Молодой дедушка победил в Кубке Донбасса по бодибилдингу