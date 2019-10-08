Жители Горловки собирают гуманитарную помощь бойцам на передовую

СЕГОДНЯ 18:07 2019-10-08T18:07:06+03:00

Таким образом, люди хотят сказать «Спасибо!» бойцам за то, что они охраняют их покой. Фото: youtube.com

Сбор помощи будет проходить до 11 октября

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Жители Горловки запустили акцию «Посылка солдату». Люди приносят предметы первой необходимости, базовые продукты питания и даже выпечку. Когда акция закончится, посылку передадут бойцам Народной милиции Донецкой Народной Республики, которые сейчас находятся на передовой.

Желающие присоединиться к акции, могут принести паек для солдата в одну из приемных Общественного движения «Донецкая Республика» в Горловке:

— проспект Ленина, 12, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Центрально-Городском районе города Горловка с 8.00 до 17:00;

— улица Шепелева 23, второй подъезд, общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Калининском районе города Горловка с 08:00 до 17:00;

— улица 60 лет СССР, 16А, ДК «Комсомолец», общественная приемная Председателя Общественного Движения «Донецкая Республика» Дениса Владимировича Пушилина в Никитовском районе города Горловка с 08:00 до 17:00.

Сбор гуманитарной помощи бойцам Народной милиции Республики будет работать до 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU