Новым символом луганской почты будет «Ящичкин»

10 Окт. 23:22 2019-10-10T23:25:06+03:00

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Дизайнеры и художники Республики должны были придумать нового маскота - символа - для почты, а также громкий и запоминающийся слоган. Авторы трех лучших маскотов и слоганов были награждены денежными призами. Об этом рассказали в пресс-службе почтового предприятия «Почта ЛНР».

—Для участия в Конкурсе «Лучший слоган «Почты ЛНР» принимались текстовые работы, в виде короткой надписи из не более пяти слов, которая должна отражать девиз (миссию) предприятия. Для участия в Конкурсе от жителей Республики поступило 318 вариантов слоганов, — говорится в сообщении.

Жюри выделили три самых запоминающихся слогана:

— Первое место (10 тысяч рублей) получила Алиса Юрова за слоган «Традиции. Инновации. Связь.»;

— Второе место (7 тысяч рублей) получил Евгения Косенко – «Почта ЛНР – невозможное возможно»;

— Третье место (3 тысячи рублей) досталось Александру Денисенко за слоган «Всегда рядом с Вами!»

— Для участия в Конкурсе «Талисман «Почты ЛНР»» необходимо было нарисовать изображение талисмана предприятия. По условиям Конкурса талисман должен быть уникальным и не похожим на известных героев мультфильмов, фильмов, эмблемы, логотипы, зарегистрированные товарные знаки, талисманы других учреждений и мероприятий. Для участия в Конкурсе от жителей Республики поступило 70 творческих работ, — говорится в сообщении.

В итоге представлять «Почту ЛНР» будет маскот «Ящичкин» – это живой почтовый ящик, который жонглирует конвертами. Его создатель Алина Ригоревич получила за свой рисунок вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

«Ящичкин» стал официальный талисманом «Почты ЛНР». Фото: pochta-lnr.ru

— Второе место (7 тысяч рублей) получил живой почтовый конверт «Конвертик-имейлик»;

«Конвертик-мейлик» - это оживленный маскот, сделанный из конверта. Его нарисовал Артем Блажко из Мологвардейска. Фото: pochta-lnr.ru

— Третье место (3 тысячи рублей) заработала автор скоростной белки Жули.

Кроме талисмана Юлия Чередниченко также представила неплохой слоган для предприятия «На расстоянии Мига!». Фото: pochta-lnr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU