Загадки театра братьев Тудоровских будут раскрывать вместе с музейщиками России

СЕГОДНЯ 20:59 2019-10-07T21:04:08+03:00

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С 3 по 4 октября в Воронеже прошла Всероссийская научная конференция «Музей расширяет амплуа: театральные приёмы в современной музейной практике», которая собрала представителей из разных городов России и ближнего зарубежья. Приглашен туда был и наш драмтеатр.

Начальник отдела развития театрального искусства муздрамы Дина Маслий, участвуя во Всероссийской научной конференции «Музей расширяет амплуа: театральные приёмы в современной музейной практике», договорилась о сотрудничестве с коллегами из России.

- Мне после этой конференции хочется сказать, что не только музей расширяет свои амплуа, но и наш театр тоже, - отметила Дина Витальевна. - Столько нужного и полезного я почерпнула на этой конференции! К слову, я была единственным представителем театра, в котором есть свой собственный музей. Общаясь с коллегами, я обратилась к ним с просьбой о помощи в поиске информации о театре-клубе братьев Тудоровских – нашей новой театральной площадке – Сцене на Садовом. И очень многие из присутствующих откликнулись, пообещав, что займутся сбором уникальных сведений. После блестящего выступления руководителя научно-методического отдела музея-театра «Булгаковский Дом» Ирины Горпенко-Мягковой я подарила ей номер журнала «Антракт», в котором была размещена статья «Гоголь и Булгаков: мистическая связь», посвященная двум классикам. Ирина Яковлевна сказала, что разместит его в экспозиции московского музея. Также я презентовала и другим участникам конференции несколько экземпляров нашего замечательного журнала.

Дончанам же наш театральный музей знаком тематическими экспозициями, фотозонами, возможностью увидеть наряды актеров из различных постановок и еще раз вернуться к полюбившимся образам.

ИСТОЧНИК KP.RU