2019-10-07T20:25:19+03:00
Общество

«Пропала за день до юбилея»: В Донецке организовывают поиски 85-летней бабушки

Команда неравнодушных людей в социальных сетях призывает жителей присоединиться к поискам
Никита МАКАРЕНКОВ
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В Донецке идут поиски 85-летней бабушки. Фото: Фейсбук / Подслушано в ДонецкеВ Донецке идут поиски 85-летней бабушки. Фото: Фейсбук / Подслушано в Донецке
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Второго октября в Пролетарском районе Донецка пропала бабушка - Хромова Анна Лукьяновна. За день до своего 85-летия она вышла из дома и села на 15-трамвай на остановке Ольминского. Больше ее никто не видел. В социальных сетях развернулась целая компания по поискам.

- Пишу с предложением собраться завтра большой командой и прогуляться по поселку шахты 12-18 - по Раковскому ставку! Хотя на самом деле это будет не прогулка, а скорее спасательная операция. Второго октября пропала женщина 85 лет, мама моего друга, - пишет дончанка Анна Глебова. - Если готовы принять участие завтра в 14.00 - звоните! Будем благодарны каждому!

Приметы пропавшей: была одета в осеннюю куртку красно-коричневого цвета, на голове платок синий, юбка из черной ткани, осенние черные туфли на танкетке, в руках пакет красного цвета.

Телефон сына – 0714144825 (Александр).

ИСТОЧНИК KP.RU

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