2019-10-07T19:57:27+03:00
Политика

Владислав Дейнего: Украинские представители «по-порошенковски» пытаются затянуть выполнение своих обязательств

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики сделал заявление
Никита МАКАРЕНКОВ
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Владислав Дейнего. Фото: Луганский информационный центрВладислав Дейнего. Фото: Луганский информационный центр
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Сегодня Луганская Народная Республика приступила к выполнению договорённости о возобновлении обязательств сторон конфликта по разведению сил и средств. План-график этих мероприятий был согласован первого октября на встрече в Минске на заседании Контактной группы.

По словам министра иностранных дел Республики Владислава Дейнего, украинская сторона снова изобретает фиктивные препятствия для выполнения своих обязательств и пытается затянуть их выполнение «по-порошенковски».

- Судя по заявлению на брифинге, господин Пристайко не удосужился ознакомиться с принятыми украинской стороной обязательствами, поскольку заявляет вещи, прямо противоречащие этому. Никаких семи дней тишины, о которых говорил господин Пристайко, на этот раз не предусматривается – независимо от каких-либо провокаций разведение должно состояться.

Также Владислав Дейнего отметил, что выполнение разведения на участках в Золотом и Петровском является вторым условием согласования даты саммита нормандской четвёрки, в проведении которого не раз выражал заинтересованность новоизбранный президент Украины.

- Уклонение украинской стороны от выполнения своих обязательств может быть истолковано как намерение сорвать реализацию Минских соглашений и является недопустимым, - заявил Дейнего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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