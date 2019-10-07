Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рождения

СЕГОДНЯ 19:42 2019-10-07T19:42:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Владимировича с днем рождения.

- Мы всегда будем помнить то, что Вы сделали для нашего народа. В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, Вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь, - говорится в поздравлении.

Также Денис Владимирович поблагодарил президента России за прием беженцев из Донбасса в тяжелые для Республики времена и гуманитарную помощь.

- Мы всю жизнь будем благодарны за Ваш указ по упрощению порядка получения заветного для всех нас гражданства Российской Федерации! Спасибо Вам огромное! Сердечно и искренне поздравляем с днем рождения и желаем Вам отменного здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мира, - написал Глава Республики.

Читайте также

Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков

В свой день рождения Владимир Путин традиционно отправляется в сибирские горы, на Алтай или в Туву. Обычно в компании друзей, министра обороны Сергея Шойгу он едет в районы, где практически не бывает людей. Когда-то на одном из очень далеких озер он поймал знаменитую щуку на 23 килограмма, а пять лет назад рассказал журналистам об одном из подобных дней рождения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU