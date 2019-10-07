Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рождения
Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Владимировича с днем рождения.
- Мы всегда будем помнить то, что Вы сделали для нашего народа. В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, Вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь, - говорится в поздравлении.
Также Денис Владимирович поблагодарил президента России за прием беженцев из Донбасса в тяжелые для Республики времена и гуманитарную помощь.
- Мы всю жизнь будем благодарны за Ваш указ по упрощению порядка получения заветного для всех нас гражданства Российской Федерации! Спасибо Вам огромное! Сердечно и искренне поздравляем с днем рождения и желаем Вам отменного здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мира, - написал Глава Республики.
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В свой день рождения Владимир Путин традиционно отправляется в сибирские горы, на Алтай или в Туву. Обычно в компании друзей, министра обороны Сергея Шойгу он едет в районы, где практически не бывает людей. Когда-то на одном из очень далеких озер он поймал знаменитую щуку на 23 килограмма, а пять лет назад рассказал журналистам об одном из подобных дней рождения (подробнее)
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