2019-10-07T19:42:37+03:00
Политика

Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рождения

Глава Донецкой Народной Республики пожелал Президенту России здоровья, успехов и мира
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рожденияДенис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рожденияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Сегодня президенту России Владимиру Путину исполнилось 67 лет. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Владимировича с днем рождения.

- Мы всегда будем помнить то, что Вы сделали для нашего народа. В то время, когда над нами нависла настоящая угроза, Вы оказали нам неоценимую моральную, политическую и гуманитарную помощь, - говорится в поздравлении.

Также Денис Владимирович поблагодарил президента России за прием беженцев из Донбасса в тяжелые для Республики времена и гуманитарную помощь.

- Мы всю жизнь будем благодарны за Ваш указ по упрощению порядка получения заветного для всех нас гражданства Российской Федерации! Спасибо Вам огромное! Сердечно и искренне поздравляем с днем рождения и желаем Вам отменного здоровья, успехов во всех делах, благополучия и мира, - написал Глава Республики.

Читайте также

Путин встретил день рождения, забравшись выше облаков

В свой день рождения Владимир Путин традиционно отправляется в сибирские горы, на Алтай или в Туву. Обычно в компании друзей, министра обороны Сергея Шойгу он едет в районы, где практически не бывает людей. Когда-то на одном из очень далеких озер он поймал знаменитую щуку на 23 килограмма, а пять лет назад рассказал журналистам об одном из подобных дней рождения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Загадки театра братьев Тудоровских будут раскрывать вместе с музейщиками России
«Пропала за день до юбилея»: В Донецке организовывают поиски 85-летней бабушки
Формула Пристайко - любой ценой сорвать разведение сил у Петровского
Владислав Дейнего: Украинские представители «по-порошенковски» пытаются затянуть выполнение своих обязательств
Помогать МЧС разминировать минные поля теперь будет собака редкой породы - малинуа
Часть Киевского района на два дня останется без холодной воды
ДНР предоставила ОБСЕ всю информацию об исходном положении своих сил в Петровском
На минувшей неделе в Луганске родились 88 малышей, среди них две двойни
За минувшие сутки Украина выпустила по Республике почти 900 боеприпасов
Старомихайловка опять под обстрелом – есть попадания в стоматологию и в жилые дома
В результате обстрелов со стороны Украины в Коминтерново сгорели несколько домов
Дружинники ДНР в прифронтовых поселках установили 5 детских площадок
Погода на день в Луганске: 7 октября ожидается переменная облачность, до +12
Погода в Донецке на день: 7 октября во второй половине дня ожидается облачность, до +12
По Трудовским работают из тяжелой артиллерии: жители сидят в подвалах
Журналисты российских "Известий" попали под обстрел в Коминтерново
Разведение сил или разведение наивных: Националисты прибыли в Золотое ЛНР