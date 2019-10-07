Помогать МЧС разминировать минные поля теперь будет собака редкой породы - малинуа

СЕГОДНЯ 17:58 2019-10-07T18:09:15+03:00

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Кинологическая служба МЧС ДНР пополнилась бельгийской овчаркой (или, как ее еще называют - малинуа) по кличке Скрэппи. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

- В кинологическую службу МЧС была передана бельгийская овчарка малинуа по кличке Скрэппи для выполнения задач по обнаружению взрывоопасных предметов. Сотрудники МЧС совместно с четвероногим «новобранцем» провели практическую отработку действий по выявлению взрывоопасных предметов при обследовании участка дороги, прилегающей к населенному пункту, — отметили в пресс-службе.

Скрэппи – седьмая собака в кинологической группе МЧС ДНР. Там уже служат золотистый ретривер, две овчарки, лабрадор-ретривер и два спаниеля.

- За время своего существования кинологическая служба МЧС показала высокую эффективность своей работы и доказала что, в век современных технологий собаки по-прежнему являются надежными помощниками в поисково-спасательной работе, — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что с 2019 года кинологами ДНР осуществлено 230 выездов, обследовано более 80 тысяч квадратных метров помещений, более 2 тысяч гектаров прилегающих территорий, свыше тысячи километров автомобильных дорог. Обследования проводились в учреждениях, учебных заведениях, спортивных комплексах и помещениях различного назначения.

Что же это за порода такая - малинуа, "Комсомолке" рассказала кинолог София Захарова:

- Порода не очень древняя, примерно начала свое существование в 19 веке. Этих собак разводят в основном из-за рабочих качеств... Для шоу, крайне редко применяют... Собака уникальна своими характеристиками: интеллектом, работоспособностью, отменное здоровье, например, я практически не встречала малинуа с дисплазией тазобедренных суставов. Активно применяется на службе в полиции, на границе, таможне. В отличие от других пород даже в старости сохраняют свои качества - резвость, силу, неутомимость. Служат в армейских подразделениях не только Бельгии, но и США, Австралии. Европы. Почему я бы её выбрала? Потому что собака не коммерческой породы, и заводчики отбирают экземпляры для племенной деятельности исключительно основываясь на рабочих качествах племенных животных. В отличие от остальных отбор идёт не по экстерьеру. Вообще эту собаку называют собака для спецслужб. И я рада, что теперь и у наших спасателей будет эта уникальная собака, - рассказала София.

ИСТОЧНИК KP.RU