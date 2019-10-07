2019-10-07T17:05:39+03:00
Общество

Часть Киевского района на два дня останется без холодной воды

Ограничения в подаче связаны с ремонтом и подготовкой к зиме
Ольга ГОРДО
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Подача воды будет прекращена на время ремонта. Фото: https://pikabu.ruПодача воды будет прекращена на время ремонта. Фото: https://pikabu.ru
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С 9 по 10 октября в Киевском районе Донецка будет прекращена подача холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Вода Донбасса».

- В связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период 2019-2020 будет остановлен «Северный» водопроводный узел, — говорится в сообщении.

Так, с 08:00 9 октября до 05:00 10 октября без холодного водоснабжения останутся потребители Киевского района Донецка, кроме: микрорайона поселок Гладковка, микрорайона Привокзальный 1,2, квартал ВГСЧ, кварталы «740», «203», «733», посёлков «5-й участок» и «3-й Восточный».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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