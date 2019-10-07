На минувшей неделе в Луганске родились 88 малышей, среди них две двойни
С 30 сентября по 6 октября в Луганске появились на свет 88 малышей, среди них две двойни. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на Луганский центр здоровья.
- На минувшей неделе в Луганске родились 37 девочек и 51 мальчик. Максимальный вес ребенка составил 4 килограмма 550 грамм, минимальный – 1 килограмм 750 грамм.
Две двойни – это две девочки, вторая – двойняшки – мальчик и девочка
– Первая двойня – девочки с весом 3 килограмма 50 грамм и 3 килограмма 500 грамм, вторая – мальчик и девочка с весом 2 килограмма 780 грамм и 2 килограмма 970 грамм, – говорится в сообщении.
Малыши и мамы чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»