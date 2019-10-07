На минувшей неделе в Луганске родились 88 малышей, среди них две двойни

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-07T12:54:23+03:00

В родильных домах Республики на прошлой неделе родились 88 малышей

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С 30 сентября по 6 октября в Луганске появились на свет 88 малышей, среди них две двойни. Об этом рассказали в администрации города со ссылкой на Луганский центр здоровья.

- На минувшей неделе в Луганске родились 37 девочек и 51 мальчик. Максимальный вес ребенка составил 4 килограмма 550 грамм, минимальный – 1 килограмм 750 грамм.

Две двойни – это две девочки, вторая – двойняшки – мальчик и девочка

– Первая двойня – девочки с весом 3 килограмма 50 грамм и 3 килограмма 500 грамм, вторая – мальчик и девочка с весом 2 килограмма 780 грамм и 2 килограмма 970 грамм, – говорится в сообщении.

Малыши и мамы чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU