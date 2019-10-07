За минувшие сутки Украина выпустила по Республике почти 900 боеприпасов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-07T11:58:26+03:00

За прошедшие сутки Украина особенно усердствовала в обстрелах. Фото: https://news-front.info

На прошлой неделе резко увеличилось количество и интенсивность обстрелов со стороны Украины

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За минувшие сутки войска Украины 39 раз обстреляли территорию Республики, выпустив по населенным пунктам почти 900 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 39 раз, — отметили в СЦКК. — Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 886 единиц.

В СЦКК добавили, что под огнем украинских силовиков оказались поселки Старомихайловка, Александровка и шахты «Трудовская» на западе Донецка, район столичного аэропорта на севере города, село Спартак к северу от столицы, прилегающие к Ясиноватой села Васильевка, Крутая Балка и Минеральное, горловские поселки Зайцево и шахты имени Гагарина, Докучаевск, а также села Белая Каменка, Коминтерново, Ленинское и Саханка на юге ДНР. При обстрелах применялись минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

По данным представительства, в результате огня в ДНР повреждено 10 домостроений и здание детсада, а поселок Старомихайловка оказался частично обесточен.

ИСТОЧНИК KP.RU