2019-10-07T10:59:14+03:00
Политика

Старомихайловка опять под обстрелом – есть попадания в стоматологию и в жилые дома

Сегодня утром армия Киева в очередной раз обстреляла Старомихайловку. Зафиксированы попадания в стоматологию и в жилые дома
Ольга ГОРДО
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Старомихайловку накрывают уже несколько дней. Фото: http://voicesevas.ruСтаромихайловку накрывают уже несколько дней. Фото: http://voicesevas.ru
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Сегодня утром украинские силовики открыли огонь по поселоку Старомихайловка, что на западе Донецка, есть повреждения в жилых домов. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате обстрела со стороны ВФУ поселка Старомихайловка с применением БМП-1 зафиксированы повреждения домостроений по улицам Артема, 69, Октябрьская, 28, 30 и 34, а также Шевченко, 25 и 34, — отметили в СЦКК. – А по улице Октябрьская, 7 повреждено здание стоматологии. Это уже второй случай обстрела стоматологии в поселке на протяжении последних двух недель.

В СЦКК добавили, что у домов повреждена кровля, остекление и хозяйственные постройки. По уточненным данным СЦКК, еще два дома повреждены в поселке по улице Артема, 6 и 15 в ходе обстрелов со стороны ВСУ в минувшее воскресенье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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