2019-10-07T10:40:17+03:00
Политика

В результате обстрелов со стороны Украины в Коминтерново сгорели несколько домов

Киевские военные не дают спасателям потушить пожары
Ольга ГОРДО
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КОминтерново третий день под шковальным огнем, спасатели не могут подъехать. Фото: https://novorosinform.orgКОминтерново третий день под шковальным огнем, спасатели не могут подъехать. Фото: https://novorosinform.org
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На юге ДНР в селе Коминтерново загорелся жилой дом. Возгорание произошло в результате попадания снаряда при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вчера вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Коминтерново с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. — В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 32.

Также сообщается, что горит еще один дом по улице Королева, однако из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВФУ пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать и потушить пожар.

- Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе через СММ ОБСЕ запрошен режим тишины на данном направлении, — добавили в СЦКК.

По предварительным данным жертв среди мирных граждан удалось избежать, более подробная информация уточняется.

Добавим, что село Коминтерново, расположенное на юге ДНР второй день подряд подвергается массированным обстрелам. Накануне ВСУ попали еще в два дома по улице Ахматовой 28 и 30. Дома загорелись.

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На Трудовских обстрел начался уже вечером, загнав жителей в подвалы.

- Сидим в погребе, это ж надо только искупались, - пишет в сети жительница Трудовских Светлана. - Шелестело так, как когда летят грады. Такой шорох в воздухе был. Как же это все осточертело! (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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