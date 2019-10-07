В результате обстрелов со стороны Украины в Коминтерново сгорели несколько домов
На юге ДНР в селе Коминтерново загорелся жилой дом. Возгорание произошло в результате попадания снаряда при обстреле со стороны Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Вчера вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Коминтерново с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. — В результате обстрела произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 32.
Также сообщается, что горит еще один дом по улице Королева, однако из-за непрекращающихся обстрелов со стороны ВФУ пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать и потушить пожар.
- Представительством ДНР в СЦКК и в переговорном процессе через СММ ОБСЕ запрошен режим тишины на данном направлении, — добавили в СЦКК.
По предварительным данным жертв среди мирных граждан удалось избежать, более подробная информация уточняется.
Добавим, что село Коминтерново, расположенное на юге ДНР второй день подряд подвергается массированным обстрелам. Накануне ВСУ попали еще в два дома по улице Ахматовой 28 и 30. Дома загорелись.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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