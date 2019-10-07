2019-10-07T08:01:43+03:00
Общество

Дружинники ДНР в прифронтовых поселках установили 5 детских площадок

Еще они взяли шефство над детскими социальными центрами в Горловке и Харцызске
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Роман Трошин играет с детворой подшефного социального центра в Харцызске. Фото: Народная Дружина РеспубликиРоман Трошин играет с детворой подшефного социального центра в Харцызске. Фото: Народная Дружина Республики
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На сегодня в Народную Дружину вступили 2024 спортсмена, из них 279 - девушек. Штабы организации функционируют в каждом городе Республики. В Донецке, Макеевке и Горловке – в каждом районе. Ребята помогают полиции в свободное от работы и учебы время. Об этом «КП» сообщил руководитель Народной дружины Донецкой Народной Республики Роман Трошин.

Этим летом дружинники с представителями Общественной палаты установили пять детских игровых площадок в Петровском районе Донецка, Еленовке, Луганском, Гольмовском и Озеряновке. Они откликаются и на просьбы жителей восстановить заброшенные спортивные площадки.

Помощники правоохранителей взяли шефство над детскими социальными центрами в Горловке и Харцызске. Они дарят тепло свое души сиротам и ребятами из семей находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Шефы привозят как сладкие подарки, так и спортинвентарь.

Еще все лето дружинники вывозили детей военнослужащих из самых отдаленных уголков Республики отдохнуть в столицу.

- Ребята побывали в развлекательном центре «Донецк Сити», где посетили аттракционы и кинотеатр, - рассказала активистка Центрального штаба Народной Дружины Анна Майкоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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