2019-10-06T20:11:30+03:00
Звезды

На месте разрушенного аэропорта в ЛНР открыли военно-патриотический парк «Патриот»

Инициативой создания парка занимался сам Глава ЛНР Леонид Пасечник
Екатерина Сорока
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Главным инициатором создания военно-патриотического парка стал Глава Республики Леонид Пасечник. Фото: lug-info.comГлавным инициатором создания военно-патриотического парка стал Глава Республики Леонид Пасечник. Фото: lug-info.com
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Территория возле разрушенного из-за боевых действий аэропорта теперь стала военно-патриотическим парком «Патриот». Его открыли специально к пятилетию образования Луганской Народной Республики.

— Сегодня наши военнослужащие являются не только защитниками нашей Родины, но и создателями масштабного социально культурного проекта – парка военной техники под открытым небом. Они (военнослужащие Народной милиции) большие молодцы, так как проделали колоссальный труд для сохранения памяти поколений военных событиях нашего времени, — отметил Глава ЛНР.

Сейчас парк представляет собой огромную свободную заасфальтированную площадь. На нее свезли разную военную технику, которая находится на вооружении Народной милиции. Это и танки, и ствольная артиллерия, минометы, зенитные установки и многое другое.

Также в парке началось озеленение. На свободной от техники территории заложили каштановый сад. Сейчас там находятся только небольшие саженцы, которым понадобится немало времени, чтобы вырасти в могучие деревья.

— Спасибо каждому, кто вложил в создание парка частичку своей души. Убежден, что в будущем эта территория станет центром военно-патриотического воспитания молодежи и излюбленным местом отдыха наших граждан, — добавил Леонид Пасечник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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