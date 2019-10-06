2019-10-06T18:42:39+03:00
Политика

Украинские вояки уже полчаса долбят школу в Зайцево

Несколько часов назад мишенью украинских боевиков стал детский сад в Старомихайловке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие для дончан отличается только частотой и калибром. Фото: ДАНПеремирие для дончан отличается только частотой и калибром. Фото: ДАН
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Вооруженные формирования Украины в течение получаса ведут минометный обстрел района школы в поселке Зайцево на севере Горловки. Об этом сегодня сообщил мэр города Иван Приходько.

- Уже в течении получаса идет обстрел поселка Зайцево. Под огнем район школы и дачи. Применяются 82 и 120 минометы, а так же АГС, — отметил Приходько.

По информации СЦКК, украинскими силовиками выпущено семь мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм, 29 гранат из АГС, произведено девять выстрелов из БМП-2.

Ранее, в период с 11:30 до 12:25 ВФУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением вооружения БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Пострадал ряд домов по улице Шевченко, а также без стекол остался детский сад "Пчелка", недавно восстановленный командой волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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