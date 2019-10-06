Самую сильную армию Европы косит банальный понос

СЕГОДНЯ 18:21 2019-10-06T18:21:32+03:00

А это могло бы стать мирным разрешением конфликта! Фото: Русская Весна

Девять ВСУшников попали на больничные койки с отравлением продуктами

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Девять бойцов ВСУ попали в больницу в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») после употребления просроченных продуктов питания, которыми вынуждены питаться из-за плохого продовольственного обеспечения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- По данным наших источников, в подразделениях 72-й бригады вооруженных формирований Украины отмечается массовое отравление военнослужащих в результате употребления в пищу продуктов с истекшим сроком годности. Девять боевиков соединения доставлены в больницу Северодонецка, — сообщил Осадчий.

- С целью проведения разбирательства по факту отравления военнослужащих, в подразделения бригады прибыла комиссия службы тыла штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север». В отношении заместителя командира бригады по тылу проводится разбирательство, — добавил представитель Народной милиции ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU