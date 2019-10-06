2019-10-06T16:51:00+03:00
Общество

Команда юмористов из ДНР прошла в финал Международной лиги КВН

Это впервые, когда команда КВН из Республики достигла таких высот
Екатерина Сорока
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Желаем парням из «Донецкого кряжа» победы в финале КВН. Фото: vsednr.ruЖелаем парням из «Донецкого кряжа» победы в финале КВН. Фото: vsednr.ru
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4 октября команда юмористов из ДНР выступила в полуфинале Международной телевизионной лиги КВН в Минске. Результатом игры стала безукоризненная победа дончан. По баллам от жюри они заняли первое место и проходят в финал игры. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе Общественного движения «Донецкая Республика».

— Впервые команда из Донецкой Народной Республики достигла таких высот на КВНовском поприще. В полуфинале, который проходил в Минске, парни из команды «ОДДР Донецкий кряж» выступили с итогом в 77 баллов и заняли первое место! — говорится в сообщении пресс-службы.

В игре вместе с нашими юмористами участвовали еще шесть команд. В результате самый большой бал получили дончане. Они с самого начала игры держали хороший настрой. Каждая вторая шутка взрывала зал смехом и аплодисментами.

Хорошо себя также показала команда из Сургута и Москвы. Они также проходят в финал конкурса.

4 октября прошла только первая игра полуфинала. Вторая игра пройдет 5 октября. Там и выяснится еще одна тройка финалистов. С ними и будут бороться в остроте юмора дончане в следующем эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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