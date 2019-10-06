ВСУ обстреляли детский садик "Пчелка" в Старомихайловке

СЕГОДНЯ 14:24 2019-10-06T14:30:57+03:00

Хорошо, что воскресенье и детей в саду не было. Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Детский сад, хозпостройки и четыре жилых дома повреждены в поселке Старомихайловка на западной окраине Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в период с 11:30 до 12:25 ВФУ открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка с применением вооружения БМП-2, СПГ, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сказано в сообщении. — В результате данного обстрела зафиксированы повреждения по улице Шевченко, 18, 30, 38а, 41 и 43.

Огнем ВСУ также повреждено остекление окон на втором этаже детского сада № 48 «Пчелка», расположенного по улице Калинина, 5а. Хорошо, что в выходной день в детском саду не было детей. Это уже не первое повреждение этого садика, который посещают всего 41 ребенок. До этого последствия обстрелов помогали устранить волонтеры "ТеплоСердец".

Улица Шевченко неоднократно обстреливалась украинскими боевиками, а позиции ВСУ в соседней Красногоровке видны невооруженным глазом.

ИСТОЧНИК KP.RU