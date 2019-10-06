Страшное ДТП в Торезе: погибло два человека, еще два - в больнице

СЕГОДНЯ 13:12 2019-10-06T13:12:38+03:00

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Два человека погибли, еще два пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Торезе. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Накануне по улице Киселева в Торезе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения автомобилей Opel и ВАЗ погибли водитель автомобиля Opel, мужчина 1990 года рождения, и пассажир автомобиля ВАЗ, женщина 1950 года рождения, — говорится в сообщении.

Там добавили, что в аварии пострадали еще два человека: пассажир автомобиля Opel и водитель автомобиля ВАЗ, мужчины 1982 и 1975 годов рождения.

По данным МЧС, спасатели разблокировали пострадавших, которых зажали деформированные элементы кузовов автомобилей.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Тореза.

Ранее в начале сентября в Амвросиевском районе, на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка на въезде в город со стороны села Жукова балка произошло крупное ДТП. Столкнулись фура и легковушка. Тогда погибли пять человек, виновного осудили на 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU