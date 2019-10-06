Спортсмен из Луганска установил мировой рекорд на соревнованиях в России

СЕГОДНЯ 12:30 2019-10-06T12:30:39+03:00

Спортсмену удалось поднять вес на пять килограмм больше, чем в предыдущем мировом рекорде

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С 4 по 6 октября в Екатеринбурге проходят соревнования по силовым видам спорта «Золотой тигр 13». Среди всех участников выделился спортсмен из Луганска. На этих соревнованиях он установил мировой рекорд в поднятии самого тяжелого веса в одной из дисциплин. Об этом сообщили в информационном центре Луганского национального университета имени Тараса Шевченко.

На соревнования в Екатеринбург поехал спортсмен из Луганска Николай Шинкарев. Мужчина специалист первой категории спортивного клуба Луганского университета. Он участвовал в нескольких дисциплинах, в двух из них занял призовые места и даже установил мировой рекорд.

— Николай Шинкарев одержал победу в дисциплине «Biceps curl» в весовой категории до 75 килограмм, установив рекорд мира – нашему спортсмену удалось поднять 72,5 килограмма (предыдущим мировой рекорд в данной категории – 67,5 килограмм), что позволило ему стать третьим в абсолютной категории, — говорится в сообщении, — Также он стал победителем в дисциплине «Powersport» и занял второе место в абсолютной категории!

Добавим, что мультитурнир «Золотой тигр» – это самый крупный в Европе фестиваль силовых видов спорта. В 2019 году на него приехали девять тысяч участников со всего мира. В их числе национальные и международные чемпионы, рекордсмены различных видов спорта и элита российского и международного спорта из пятнадцати стран. Теперь один из рекордов этого фестиваля принадлежит спортсмену из ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU