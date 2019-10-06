Погода в Луганске в воскресенье 6 октября: золотая осень вступила в свои права

СЕГОДНЯ 09:35 2019-10-06T09:35:04+03:00

В осени есть своя прелесть. Фото: Евгении Карпачевой

В ЛНР обещают тепло и дождик

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Сегодня в Москве выпал снег, а у нас еще вполне золотая осень.

Температура воздуха в ЛНР ночью и днем 6 октября будет колебаться от 12 до 17 градусов выше нуля, местами пройдет кратковременный дождь.

- С 21.00 5 октября до 21.00 6 октября на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями; ночью и утром кратковременный дождь, местами сильный, гроза; днем местами слабый кратковременный дождь; ночью и утром местами туман; ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 12-17 градусов тепла, – прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 7 октября ожидается переменная облачность, без существенных осадков; температура воздуха ночью 3-8, днем 9-14 градусов тепла. 8 октября - облачно с прояснениями, днем местами дождь; температура воздуха ночью 3-8, днем 8-13 градусов выше нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU