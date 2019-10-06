«Четвероногие друзья нашего дома» В библиотеке Крупской проходит месячник показа литературы к Всемирному дню защиты животных

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-06T08:48:26+03:00

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В библиотеке имени Крупской проходит месячник показа литературы «Четвероногие друзья нашего дома», посвященный Всемирному дню защиты животных.

- Для большинства владельцев кошек и собак животные являются не просто питомцами, а настоящими членами семьи. К сожалению, не все кошки и собаки имеют любящих хозяев и свой дом. Перед обществом остро стоит проблема бездомных животных. Нужно отдать честь всем, кто помогает таким животным обрести кров и новых заботливых хозяев, - говорят в Крупской.

На просмотре представлено больше 40 экземпляров книг, которые рассказывают о домашних любимцах. Вы расширите свои знания о происхождении и породах, воспитании и содержании, кормлении и способах лечения вашего питомца.

Месячник проходит в отделе документов по экономическим, техническим и сельскохозяйственным наукам (4 этаж, 21 кабинет). «Четвероногие друзья нашего дома» продлится до конца октября.

Справки по телефону: (062) 335-16-53

ИСТОЧНИК KP.RU