2019-10-05T20:18:52+03:00
Политика

Водителя, угробившего шестерых жителей Донецка, осудили на 8 лет лишения свободы

Страшная авария случилась в феврале вблизи КПВВ «Марьинка»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В загоревшемся «Daewoo Lanos» (слева) погибли водитель и три пассажира. Фото: Нацполиция в Донецкой областиВ загоревшемся «Daewoo Lanos» (слева) погибли водитель и три пассажира. Фото: Нацполиция в Донецкой области
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Марьинский районный суд (на подконтрольной Киеву территории) вынес приговор виновнику ДТП, в результате которого на подъезде к контрольному пункту въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» погибли шесть человек. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Эта страшная авария произошла между Курахово и Марьинкой 5 февраля примерно в 10 часов. 39-летний водитель из Донецка Александр Ильин за рулем автомобиля «Chevrolet Lacetti» ехал с украинской территории в столицу ДНР. Стал обгонять попутную машину и лоб в лоб влетел во встречный «Daewoo Lanos», ехавший из Донецка. В результате ДТП и пожара, который вспыхнул в салоне «Daewoo Lanos» (в машине был установлен газовый баллон), водитель и три пассажира погибли на месте. Точнее говоря, сгорели. Также смертельные травмы получили двое из четырех пассажиров «Chevrolet Lacetti».

Среди погибших в аварии пенсионеры из Донецка — 80-летние Лидия и Владимир Шевченко, 69-летняя Валентина Яковлева, 71-летний Иван и 66-летняя Вера Стеблины. Кроме того, в ДТП погиб и водитель сгоревшего «Daewoo Lanos» — житель подконтрольного Киеву Мирнограда (до переименования – Димитров) 31-летний Сергей Ващенко.

Все погибшие и травмированные пассажиры легковушек были пенсионерами из Донецка. Одни спешили на Украину, чтобы пройти сверку (так называемую идентификацию) и получить пенсию. Другие возвращались после этой процедуры.

Сам виновник - Александр Ильин получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб плеча. Его сразу же задержала украинская полиция. Водителю «Chevrolet Lacetti» «светило» до 10 лет лишения свободы. И вот приговор.

- Виновнику ДТП назначено наказание – 8 лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года, – об этом вердикте суда сообщили в прокуратуре Донецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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