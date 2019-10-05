2019-10-05T19:22:45+03:00
Политика

Формула Радика: украинский журналист предложил план зачистки Донбасса

Себе же он избрал роль начальника в фильтрационном лагере Горловки
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Интересный объект для психиатров, к слову. Фото: news24ua.comИнтересный объект для психиатров, к слову. Фото: news24ua.com
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В Донбассе давно не осталось наивных за эти пять лет войны. Верить Зеленскому могли там, где не знают, как подпрыгивают дома от взрывов и как определить калибры при падении снарядов. Вполне, впрочем, объяснима эта вера. Человеку необходимо верить в лучшее, чтобы не рехнуться. Но вот дончане были поголовно настроены скептично и не зря. Какие бы бумаги не подписывала Украина, что бы не трубил ее гарант, пытаясь угодить и националистам, и адекватным украинцам, все говорит об обратном – обстрелы не прекращаются. А в последние два дня бахи настолько мощные, что окна дребезжат даже в центре Донецка.

Зато не сдерживают своих эмоций украинские пропагандисты. Львовский журналист Олег Радык, ведущий программы "Большие переговоры" на канале "Первый западный" призвал избивать жителей Донбасса за неправильный ответ на "Слава Украине".

Также он предложил закрыть в регионе все вузы и не платить пенсии. А жителей пропускать через фильтрационные лагеря, которые нужно оборудовать в шахтах.

По его словам, только 40 лет зачисток сделают временно оккупированную территорию "по-настоящему украинской".

"Запрет русского языка в употреблении чиновникам. Закрытие всех вузов. Всех.

Пусть едут во Львов.

Финансирование стукачей.

Пенсии нах@р. Всем. Пособия. Только пособия.

Пострадавшим от русской окупации".

Также журналист предложил финансировать "стукачей" и создать фильтрационные лагеря для коллаборационистов на территории шахт.

Радык саркастично добавил, что все магазины должны быть "Рошен".

А по телевизору "95 квартал".

Себе же он выбрал роль полицая в фильтрационном лагере Горловки, видимо, зов крови фашистского прихвостня он и через десятилетия диктует свое.

На Украине таким говорунам рот никто не закрывает, наоборот, в сети его призыв набирает популярности. Мир, говорите?

Вы удивлены? Я - нет. После снарядов, падающих по детским садам, школам, домам мирных жителей – какие могут быть еще вопросы. А еще слова украинского пропагандиста хочется привести всем тем, кто до сих пор спрашивает, против чего же восстал в 2014 году Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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