«Информация о катастрофических последствиях является ложью»: на Енакиевском металлургическом заводе опровергли сообщения о масштабной аварии
В последние два дня в украинских СМИ муссировалась информация о масштабной катастрофе на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), который сейчас управляется ЗАО «Внешторгсервис». Якобы там в результате производственной аварии произошел взрыв, выведено из строя ценное оборудование.
Сегодня в пресс-службе «Внешторгсервиса» опровергли эти сообщения и рассказали, что произошло на самом деле.
- Распространяемая провокаторами и украинскими СМИ информация о якобы катастрофических последствиях ЧП является откровенной ложью, направленной на дестабилизацию функционирования предприятия, - заявили во «Внешторгсервисе».
«Комсомолка» уже писала о пожаре 3 октября в Харцызске на подстанции 330 кВ «Харцызская». В результате были обесточены шахта «Комсомолец Донбасса», где в этот момент под землей находились 359 человек, и шахта «Ждановская» в Ждановке. Там под землей находился 61 человек. Шахтеров, по стандартной схеме при таких ситуациях, вывели на-гора. Никто не пострадал. Примерно через час энергетики справились с аварией и восстановили энергоснабжение предприятий.
Аварийное отключение от электроэнергии произошло в это время и на ЕМЗ.
- В результате была допущена нерегламентная остановка агрегатов и оборудования предприятия, - рассказали в пресс-службе. - Согласно специальной инструкции на случай ЧП все необходимые службы завода незамедлительно включились в работу. Электропитание было оперативно подключено по резервным линиям, также были запущены насосы охлаждения доменных печей.
Отмечается, что благодаря оперативным действиям персонала полностью удалось избежать негативных последствий в конвертерном и известково-обжиговом цехах.
- На доменной печи № 3 в момент отключения электроэнергии проходил выпуск чугуна. После осмотра печи специалистами завода был сделан вывод о возможности оперативной ликвидации повреждений, в ближайшее время печь будет запущена в работу, - сказано в сообщении. - В ходе работ по устранению последствий отключения легкую травму получил один рабочий цеха.
ИСТОЧНИК KP.RU