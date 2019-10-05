«Информация о катастрофических последствиях является ложью»: на Енакиевском металлургическом заводе опровергли сообщения о масштабной аварии

СЕГОДНЯ 17:03 2019-10-05T17:03:29+03:00

Енакиевский металлургический завод – один из крупнейших в Донбассе. Фото: photogoroda.com

В пресс-службе ЗАО «Внешторгсервис» рассказали, что произошло на самом деле

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В последние два дня в украинских СМИ муссировалась информация о масштабной катастрофе на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ), который сейчас управляется ЗАО «Внешторгсервис». Якобы там в результате производственной аварии произошел взрыв, выведено из строя ценное оборудование.

Сегодня в пресс-службе «Внешторгсервиса» опровергли эти сообщения и рассказали, что произошло на самом деле.

- Распространяемая провокаторами и украинскими СМИ информация о якобы катастрофических последствиях ЧП является откровенной ложью, направленной на дестабилизацию функционирования предприятия, - заявили во «Внешторгсервисе».

«Комсомолка» уже писала о пожаре 3 октября в Харцызске на подстанции 330 кВ «Харцызская». В результате были обесточены шахта «Комсомолец Донбасса», где в этот момент под землей находились 359 человек, и шахта «Ждановская» в Ждановке. Там под землей находился 61 человек. Шахтеров, по стандартной схеме при таких ситуациях, вывели на-гора. Никто не пострадал. Примерно через час энергетики справились с аварией и восстановили энергоснабжение предприятий.

Аварийное отключение от электроэнергии произошло в это время и на ЕМЗ.

- В результате была допущена нерегламентная остановка агрегатов и оборудования предприятия, - рассказали в пресс-службе. - Согласно специальной инструкции на случай ЧП все необходимые службы завода незамедлительно включились в работу. Электропитание было оперативно подключено по резервным линиям, также были запущены насосы охлаждения доменных печей.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям персонала полностью удалось избежать негативных последствий в конвертерном и известково-обжиговом цехах.

- На доменной печи № 3 в момент отключения электроэнергии проходил выпуск чугуна. После осмотра печи специалистами завода был сделан вывод о возможности оперативной ликвидации повреждений, в ближайшее время печь будет запущена в работу, - сказано в сообщении. - В ходе работ по устранению последствий отключения легкую травму получил один рабочий цеха.

ИСТОЧНИК KP.RU