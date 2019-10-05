Список льготников расширен: кому в ДНР дадут деньги на покупку угля для отопления

СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-05T16:05:43+03:00

В Республике идет выплата компенсации на приобретение топлива для отопления и бытовых нужд

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В ДНР расширен список жителей, имеющих право на компенсационную выплату для покупки твердого бытового топлива. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин во время совещания с членами Правительства и главами администраций городов и районов.

Министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина разъяснила, кто получил право на компенсацию.

- В период отопительного сезона компенсационные выплаты на покупку угля получат более 14 тысяч человек, - сказала Толстыкина. - Указом Главы ДНР № 276 от 30 августа 2019 года определены 13 категорий жителей, имеющих право получить компенсацию. В текущем году добавлены новые категории – пенсионеры горных предприятий негосударственной формы собственности, предыдущим местом работы которых являлось государственное ликвидированное горное предприятие, а также получающие пенсию в связи с потерей кормильца вдовы (вдовцы) умерших пенсионеров горных предприятий негосударственной формы собственности, прекративших работу по основному виду деятельности и предыдущим местом работы которых являлось ликвидированное государственное горное предприятие.

Министр сообщила, что прием документов для получения выплат продлится до 10 декабря, а выплата компенсации будет осуществляться до 31 декабря 2019 года. В сентябре за компенсацией обратилось порядка 8 тысяч граждан Республики. Выплаты производятся в отделениях Центрального республиканского банка и «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU