2019-10-05T14:35:55+03:00
Политика

Донецкий Ботанический сад проводит семейный праздник «Осеннее рандеву»

5 и 6 октября посетителей ждут прогулки по оранжереям, катание на лошадях, фирменный чай и цыганские песни
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во время прогулки по живописной территории сада вы сможете прочувствовать всю красоту смены пейзажа. Фото: dbs.com.ruВо время прогулки по живописной территории сада вы сможете прочувствовать всю красоту смены пейзажа. Фото: dbs.com.ru
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Донецкий Ботанический сад устроил очередной сюрприз для горожан и гостей столицы. 5 и 6 октября с 10:00 до 17:00 здесь проходит семейный праздник «Осеннее рандеву».

- Ботанический сад открыл двери в мир удивительных тропиков и все желающие смогут совершить самостоятельные прогулки по оранжереям. Во время прогулки по живописной территории сада вы сможете прочувствовать всю красоту смены пейзажа, насладиться шелестом листвы и свежим воздухом, - говорится в сообщении администрации.

Посетителей ждут увлекательные мастер-классы, выставка изделий ручной работы, катание на лошадях, а также дегустация фирменных чаев Ботанического сада и викторина «Школьные годы чудесные».

А еще зажигательное выступление Театра цыганской песни Луизы Жемчужной и праздничная лотерея.

Детей ждет анимационная программа «Щенячий патруль и правила пожарной безопасности» от агентства праздников «АКУНА МАТАТА».

ИСТОЧНИК KP.RU

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