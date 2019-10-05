Донецкий Ботанический сад проводит семейный праздник «Осеннее рандеву»
Донецкий Ботанический сад устроил очередной сюрприз для горожан и гостей столицы. 5 и 6 октября с 10:00 до 17:00 здесь проходит семейный праздник «Осеннее рандеву».
- Ботанический сад открыл двери в мир удивительных тропиков и все желающие смогут совершить самостоятельные прогулки по оранжереям. Во время прогулки по живописной территории сада вы сможете прочувствовать всю красоту смены пейзажа, насладиться шелестом листвы и свежим воздухом, - говорится в сообщении администрации.
Посетителей ждут увлекательные мастер-классы, выставка изделий ручной работы, катание на лошадях, а также дегустация фирменных чаев Ботанического сада и викторина «Школьные годы чудесные».
А еще зажигательное выступление Театра цыганской песни Луизы Жемчужной и праздничная лотерея.
Детей ждет анимационная программа «Щенячий патруль и правила пожарной безопасности» от агентства праздников «АКУНА МАТАТА».
ИСТОЧНИК KP.RU