2019-10-05T14:09:51+03:00
Политика

В Донецке наблюдатели ОБСЕ едва не попали под минометный обстрел украинской армии

Об этом сообщается в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Минометы – излюбленное оружие киевских силовиков для обстрела поселков и городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООСМинометы – излюбленное оружие киевских силовиков для обстрела поселков и городов ДНР. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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- Находясь в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (15 км к юго-западу от центра города), наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в жилом районе примерно в 200–300 метрах к северу от своего местоположения. Патруль незамедлительно покинул этот район, – говорится в отчете миссии ОБСЕ за 4 октября.

Территория поселка Трудовские находится недалеко от Марьинки. Оттуда украинские военные практически ежедневно обстреливают не только позиции защитников ДНР, но и жилые дома, где нет военных объектов. Чаще всего ВСУ используют 120- и 82-миллиметровые минометы. По всей вероятности, взрывы именно мин слышали сотрудники ОБСЕ. «Прилет» мин на Трудовские зафиксировали представители ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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