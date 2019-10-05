В Донецке наблюдатели ОБСЕ едва не попали под минометный обстрел украинской армии
- Находясь в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (15 км к юго-западу от центра города), наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения в жилом районе примерно в 200–300 метрах к северу от своего местоположения. Патруль незамедлительно покинул этот район, – говорится в отчете миссии ОБСЕ за 4 октября.
Территория поселка Трудовские находится недалеко от Марьинки. Оттуда украинские военные практически ежедневно обстреливают не только позиции защитников ДНР, но и жилые дома, где нет военных объектов. Чаще всего ВСУ используют 120- и 82-миллиметровые минометы. По всей вероятности, взрывы именно мин слышали сотрудники ОБСЕ. «Прилет» мин на Трудовские зафиксировали представители ДНР в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU