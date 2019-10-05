2019-10-05T14:00:54+03:00
Общество

Перепись населения в ДНР 2019: Переписчики дошли почти до аэропорта

Даже в самых обстреливаемых районах во всю идет перепись населения в ДНР 2019
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Перепись идет даже и аэропортаПерепись идет даже и аэропортаФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

С 1 по 14 октября проходит перепись населения в ДНР 2019. Не смотря на сккептицизм украинской стороны, перепись идет активно. Люди приходят либо на постоянный пункт переписи, либо ждут переписчиков дома.

- Без дела не сидим, - сказала Людмила - переписчик, работающий на пункте в ОШ №102 в Киевском районе Донецка. - Идут жители, которые знают, что дома их редко застанешь. Приходят бабушки и дедушки, рассказывают целые истории! А потом согласовываем с ними, как это все оформить в рамках опросного листа.

"КП" убедилась, что даже вблизи линии соприкосновения перепись идет вовсю. Хоть дождливым субботним утром было и безлюдно, но на столбе на улице Стратонавтов висело несколько объявлений о переписи. Они были прикреплены прямо к указателям, которые простреляны осколками украинских вояк еще в самом начале войны. И в этом есть свой символизм - они хотят стереть нас с лица земли, а мы живы!

- Здесь многие вернулись, - говорит Людмила, прихожанка местного храма. - Переписчикам рады, есть с кем поговорить, ту же формулу Штайнмайера обсудить. Сдадут нас, или нет? Люди на Октябрьский переписывать приходят хорошие, мы им рады!

ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ:

Перепись населения в ДНР 2019: Могут ли мошенники прийти под видом переписчиков и как избежать встречи с ними

Самы важные советы для жителей, как не попасть на удочку аферистов (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донецкий Ботанический сад проводит семейный праздник «Осеннее рандеву»
В Донецке наблюдатели ОБСЕ едва не попали под минометный обстрел украинской армии
В Станице Луганской открыли обходной мост
В Мариуполе выберут самую красивую собаку Украины
Зеленский не контролирует украинскую армию: обстрелы территории ДНР за сутки выросли в разы
«Трясутся стены и стекла, двери выгнулись»: в Донецке прогремел мощный взрыв
На шахте «Комсомолец Донбасса» накануне ввода новой лавы спасали сотни горняков
Особый статус Донбасса: Москва отправила Киев в республики для согласования закона
Погода на день в Луганске: 5 октября утром туман, днем до +23 градусов
Погода на день в Донецке: 5 октября утром дождь, вечером - гроза, но тепло - до +23 градусов
«Донбасский Карузо» Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
«Не спел, а жизнь пересказал!» Шахтер из Донбасса удачно выступил в финале проекта «Голос 60+»
Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда
В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм
«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения
Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя
В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка