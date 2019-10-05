Перепись населения в ДНР 2019: Переписчики дошли почти до аэропорта

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-05T14:00:54+03:00

Даже в самых обстреливаемых районах во всю идет перепись населения в ДНР 2019

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С 1 по 14 октября проходит перепись населения в ДНР 2019. Не смотря на сккептицизм украинской стороны, перепись идет активно. Люди приходят либо на постоянный пункт переписи, либо ждут переписчиков дома.

- Без дела не сидим, - сказала Людмила - переписчик, работающий на пункте в ОШ №102 в Киевском районе Донецка. - Идут жители, которые знают, что дома их редко застанешь. Приходят бабушки и дедушки, рассказывают целые истории! А потом согласовываем с ними, как это все оформить в рамках опросного листа.

"КП" убедилась, что даже вблизи линии соприкосновения перепись идет вовсю. Хоть дождливым субботним утром было и безлюдно, но на столбе на улице Стратонавтов висело несколько объявлений о переписи. Они были прикреплены прямо к указателям, которые простреляны осколками украинских вояк еще в самом начале войны. И в этом есть свой символизм - они хотят стереть нас с лица земли, а мы живы!

- Здесь многие вернулись, - говорит Людмила, прихожанка местного храма. - Переписчикам рады, есть с кем поговорить, ту же формулу Штайнмайера обсудить. Сдадут нас, или нет? Люди на Октябрьский переписывать приходят хорошие, мы им рады!

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ИСТОЧНИК KP.RU