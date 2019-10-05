В Станице Луганской открыли обходной мост
4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». А движение людей через разлом основного моста, связывающего ЛНР и Украину, перекрыто. За порядком прохода наблюдают представители СЦКК и ОБСЕ.
Тем временем, строители продолжают работы на разрушенном участке моста. Сейчас они демонтируют разрушенные конструкции путепровода.
- До 16 ноября украинская сторона обязуется восстановить разрушенный пролет, а уже 30 ноября должны разобрать временную конструкцию, - сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева. - То есть фактически 30 ноября у нас должны быть завершены все абсолютно виды работ, которые касались восстановления моста у Станицы Луганской.
ИСТОЧНИК KP.RU