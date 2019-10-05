2019-10-05T11:44:22+03:00
Политика

Зеленский не контролирует украинскую армию: обстрелы территории ДНР за сутки выросли в разы

За истекшие сутки ВСУ 28 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив 352 боеприпаса
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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За прошедшие сутки украинские солдаты выпустили по ДНР 70 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООСЗа прошедшие сутки украинские солдаты выпустили по ДНР 70 мин. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Пока националисты митингуют на площадях против первых шагов Зеленского по урегулированию конфликта в Донбассе, украинская армия нарастила интенсивность обстрелов ДНР. Это еще раз свидетельствует, что генералы и полковники не собираются подчиняться президенту и верховному главнокомандующему.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило – 28 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 352 единицы, - сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. – Для сравнения – в предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 143 единицы.

Под огнем киевских силовиков оказались Докучаевск, поселки Александровка, Старомихайловка и шахты «Трудовская» на окраинах Донецка, Ясиноватая и прилегающие к ней поселки Каштановое и Крутая Балка, горловские поселки шахты имени Гагарина, Гольмовский и Красный Партизан, а также села Октябрь, Ленинское, Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

При обстрелах применялись танки, противотанковые управляемые ракеты, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, минометы, гранатометы, крупнокалиберное оружие.

В результате были повреждены жилой дом в поселке Гольмовский на севере Горловки и многоэтажка в Докучаевске. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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