2019-10-05T10:16:45+03:00
Политика

На шахте «Комсомолец Донбасса» накануне ввода новой лавы спасали сотни горняков

Спасательные работы велись и на шахте «Ждановская»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
На шахте «Комсомолец Донбасса» трудятся более 4,5 тысячи человек. Фото: mintek-dnr.ruНа шахте «Комсомолец Донбасса» трудятся более 4,5 тысячи человек. Фото: mintek-dnr.ru
Изменить размер текста:

4 октября на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское был торжественный день - там ввели в эксплуатацию новую лаву с запасом угля в 450 тысяч тонн.

- Была успешно сдана в эксплуатацию 7-я западная лава пласта L3 блока № 4. Она стала пятым действующим очистным забоем предприятия. Длина выработки составляет 260 метров, выемочного столба – 1275 м, вынимаемая мощность пласта – 1,12 м. Запасы оцениваются в 451 тысячу тонн угля, — сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

В ведомстве отметили, что очистной забой оснащен всем необходимым оборудованием. Среднесуточная добыча здесь составит 750 тонн, которую при необходимости горняки смогут увеличить до 3000 тонн. А в середине октября на шахте собираются ввести еще один очистной забой.

Накануне ввода забоя на «Комсомольце Донбасса» были переживания другого характера. 3 октября в Харцызске на подстанции 330 кВ «Харцызская» произошел пожар. В результате были обесточены шахта «Комсомолец Донбасса», где в этот момент под землей находились 359 человек, и шахта «Ждановская» в Ждановке. Там под землей находился 61 человек. На шахтах произошла остановка вентиляторов главного проветривания и обесточены промплощадки.

Шахтеров, по стандартной схеме при таких ситуациях, вывели на-гора. Никто не пострадал. Примерно через час энергетики справились с аварией и восстановили энергоснабжение предприятий. После этого было проведено проветривание горных выработок, и шахтеры ночной смены приступили к работе. Сейчас угледобывающие предприятия работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Особый статус Донбасса: Москва отправила Киев в республики для согласования закона
Погода на день в Луганске: 5 октября утром туман, днем до +23 градусов
Погода на день в Донецке: 5 октября утром дождь, вечером - гроза, но тепло - до +23 градусов
«Донбасский Карузо» Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
«Не спел, а жизнь пересказал!» Шахтер из Донбасса удачно выступил в финале проекта «Голос 60+»
Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда
В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм
«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения
Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя
В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка