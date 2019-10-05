На шахте «Комсомолец Донбасса» накануне ввода новой лавы спасали сотни горняков

СЕГОДНЯ 10:16 2019-10-05T10:16:45+03:00

Изменить размер текста: A A

4 октября на шахте «Комсомолец Донбасса» в городе Кировское был торжественный день - там ввели в эксплуатацию новую лаву с запасом угля в 450 тысяч тонн.

- Была успешно сдана в эксплуатацию 7-я западная лава пласта L3 блока № 4. Она стала пятым действующим очистным забоем предприятия. Длина выработки составляет 260 метров, выемочного столба – 1275 м, вынимаемая мощность пласта – 1,12 м. Запасы оцениваются в 451 тысячу тонн угля, — сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

В ведомстве отметили, что очистной забой оснащен всем необходимым оборудованием. Среднесуточная добыча здесь составит 750 тонн, которую при необходимости горняки смогут увеличить до 3000 тонн. А в середине октября на шахте собираются ввести еще один очистной забой.

Накануне ввода забоя на «Комсомольце Донбасса» были переживания другого характера. 3 октября в Харцызске на подстанции 330 кВ «Харцызская» произошел пожар. В результате были обесточены шахта «Комсомолец Донбасса», где в этот момент под землей находились 359 человек, и шахта «Ждановская» в Ждановке. Там под землей находился 61 человек. На шахтах произошла остановка вентиляторов главного проветривания и обесточены промплощадки.

Шахтеров, по стандартной схеме при таких ситуациях, вывели на-гора. Никто не пострадал. Примерно через час энергетики справились с аварией и восстановили энергоснабжение предприятий. После этого было проведено проветривание горных выработок, и шахтеры ночной смены приступили к работе. Сейчас угледобывающие предприятия работают в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU