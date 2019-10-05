2019-10-05T09:09:35+03:00
Политика

Особый статус Донбасса: Москва отправила Киев в республики для согласования закона

С инициативой согласования выступила фракция «Слуга народа» в Верховной раде Украины
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Законопроект об особом статусе Донбасса будет согласовываться на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Фото: zastavki.comЗаконопроект об особом статусе Донбасса будет согласовываться на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Фото: zastavki.com
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Инициативу о согласовании закона об особом статусе Донбасса проявил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко. Представитель фракции «Слуга народа» заявил, что все, за что проголосуют депутаты ВР, будет согласовано с Россией.

- Это будет не только решение Верховной рады, но это будет согласованная с Россией позиция, - заверил он.

На заявление Яременко отреагировал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к процессу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Он написал у себя в «Телеграм-канале», что «это очень серьезный шаг».

- Следующим шагом должно быть признание необходимости согласования этого закона с представителями Донбасса. Кроме того, должны быть согласованы также законы, вытекающие из закона об особом статусе, а также соответствующие поправки в Конституцию Украины, - отметил российский политолог.

Богдан Яременко вынужден был уточнить: законопроект об особом статусе будет согласовываться на нескольких международных площадках. В частности, во время встреч в «Нормандском формате», а также на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске. Как известно, в Минск приезжают не только представители Украины, России и ОБСЕ, но и народных республик Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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