2019-10-05T07:40:51+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 5 октября утром дождь, вечером - гроза, но тепло - до +23 градусов

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть несильный юго-восточный ветер – до 5 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке будет пасмурная, но теплая погодаВ Донецке будет пасмурная, но теплая погодаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В субботу, 5 октября, весь день в Донецке и Донецкой Народной Республике будет облачным. Утром начнется небольшой дождь, который вскоре прекратится. Вечером тоже ожидается дождь и даже возможна гроза.

Утром столбики термометров покажут 16 градусов выше нуля. Днем синоптики прогнозируют 21 — 23 градуса. Вечером ожидается от +20 до +16.

В течение суток ветер будет дуть в южном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 3 до 5 м/с.

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память святого пророка Ионы и Фоки, епископа Синопийского. С давних времен этот день называется Фока Ветроградарь. О том, когда ожидать первого снега, наши предки судили по березовым листьям: если до этого дня лист с березы не опал полностью, снег ляжет поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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