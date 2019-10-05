«Донбасский Карузо» Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

СЕГОДНЯ 00:53 2019-10-05T00:53:37+03:00

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Леонид Сергиенко – шахтер на пенсии. Петь начал еще в шахте. А после выхода на заслуженный отдых на это появилось больше времени. Решил испытать свои силы и пошел на проект «Голос 60+». Не прогадал! Попал в команду Пелагее и выиграл проект.

Прямой эфир финала стартовал по «Первому каналу» вечером 4 октября. За Леонида Федоровича зрители отдали больше семидесяти процентов голосов.

В финале проекта Леонид Сергиенко исполнил две композиции - «Спят курганы темные» и «Живет моя отрада».

- Вот это наш! Донбасский Карузо – здесь его так называют! Настоящий талант, - пишет в социальной сети макеевчанин Сергей Антонов.

Песня победителя. Леонид Сергиенко. Живет моя отрада . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Живет моя отрада . В основу песни положено обработанное стихотворение Сергея Рыскина Удалец 1882 года. На музыку его положил Михаил Шишкин, а текст переработал Сергей Клычков.

- Я и не сомневался в его победе! Самородок, четверть века проработавший под землей, заслуживает на победу в этом шоу! Оно для таких людей и создано, - присоединяется Елена Тишина.

«Комсомолка» обещает связаться с победителем проекта после его возвращения домой и рассказать своим читателям о том, как шахтеру из Макеевки удалось победить в шоу.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Марка Бернеса Спят курганы темные . Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали песню в 1939 году для фильма Большая жизнь . В картине ее исполняет герой Лаврентия Масохи. В 1940 году Бернес, исполнявший в фильме роль инженера Петухова, выпустил пластинку с записью песни.

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ИСТОЧНИК KP.RU