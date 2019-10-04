«Не спел, а жизнь пересказал!» Шахтер из Донбасса удачно выступил в финале проекта «Голос 60+»

4 Окт. 23:12 2019-10-04T23:19:48+03:00

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Сегодня в 21.30 в эфире «Первого канала» стартовал финал вокального шоу «Голос 60+». Среди других участников за звание победителя проекта борется шахтер-пенсионер из Макеевки 69-летный Леонид Сергиенко.

Леонид Федорович уже исполнил одну композицию – известную шахтерскую песню «Спят курганы темные» и из восьмерки лучших – попал в четверку. Впереди у макеевчанина исполнение еще одной композиции и ожидание результатов.

Жители Донбасса и разных уголков России поддерживают шахтера комментариями в социальных сетях. Многие пользователи говорят, что будут голосовать за нашего земляка.

- Нет - не спел, а жизнь свою пересказал! – пишет пользователь Алексей Харьков.

- Желаю всей душой победы шахтеру и прекрасному человеку! Поёт сердцем! Спасибо за исполнение! – присоединяется Алина Иванова.

- Донецк не имеет возможности голосовать. Поддержите самородка и такой талант! – поддерживает Алена Ганзель.

- Какой мощный голос! Я вся в мурашках! Не сомневаюсь в победе! – уверена Марина Феофанова.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Марка Бернеса Спят курганы темные . Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали песню в 1939 году для фильма Большая жизнь . В картине ее исполняет герой Лаврентия Масохи. В 1940 году Бернес, исполнявший в фильме роль инженера Петухова, выпустил пластинку с записью песни.

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ИСТОЧНИК KP.RU