2019-10-04T23:19:48+03:00
Общество

«Не спел, а жизнь пересказал!» Шахтер из Донбасса удачно выступил в финале проекта «Голос 60+»

Леонид Сергиенко исполнил популярную шахтерскую песню «Спят курганы темные» [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
Шахтер Леонид Сергиенко борется за звание победителя. Фото: Максим ЛИ/Первый каналШахтер Леонид Сергиенко борется за звание победителя. Фото: Максим ЛИ/Первый канал
Изменить размер текста:

Сегодня в 21.30 в эфире «Первого канала» стартовал финал вокального шоу «Голос 60+». Среди других участников за звание победителя проекта борется шахтер-пенсионер из Макеевки 69-летный Леонид Сергиенко.

Леонид Федорович уже исполнил одну композицию – известную шахтерскую песню «Спят курганы темные» и из восьмерки лучших – попал в четверку. Впереди у макеевчанина исполнение еще одной композиции и ожидание результатов.

Жители Донбасса и разных уголков России поддерживают шахтера комментариями в социальных сетях. Многие пользователи говорят, что будут голосовать за нашего земляка.

- Нет - не спел, а жизнь свою пересказал! – пишет пользователь Алексей Харьков.

- Желаю всей душой победы шахтеру и прекрасному человеку! Поёт сердцем! Спасибо за исполнение! – присоединяется Алина Иванова.

- Донецк не имеет возможности голосовать. Поддержите самородка и такой талант! – поддерживает Алена Ганзель.

- Какой мощный голос! Я вся в мурашках! Не сомневаюсь в победе! – уверена Марина Феофанова.

Леонид Сергиенко. Спят курганы темные . Голос 60+. Второй сезон. Финал. Фрагмент выпуска от 04.10.2019.Леонид исполняет песню Марка Бернеса Спят курганы темные . Поэт Борис Ласкин и композитор Никита Богословский написали песню в 1939 году для фильма Большая жизнь . В картине ее исполняет герой Лаврентия Масохи. В 1940 году Бернес, исполнявший в фильме роль инженера Петухова, выпустил пластинку с записью песни.

Читайте также

Леонид Сергиенко: «Наверное, мне бог дал. Или сохранил меня для этого»

Шесть лет назад в интервью макеевской газете Леонид Сергиенко рассказал о своём увеличении. Шахтер-исполнитель поведал о том, что все время пока работал в шахте, думал о том, как реализовать себя в творчестве (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Донбасский Карузо» Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»
Соцсети высмеяли граффити в Мариуполе, на котором человек идет вникуда
В День защиты животных ветеринары подарили луганскому приюту «Помоги другу» корм
«С Днем Учителя!» Денис Пушилин поблагодарил за вклад в формирование мировоззрения подрастающего поколения
Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя
В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против украинского комбрига, причастного к ранению жителя Донецка
В ЛНР разработали первую туристическую карту по городам Республики
Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Ожидается эпидемия высокой интенсивности из-за циркуляции новых вирусов
Украинские боевики обстреливают Донбасс из танков, еще недавно находившихся в местах отведения
В Санкт-Петербурге прошла премьера первого художественного фильма Донбасса не о войне
Украинского танкиста за подрыв моста на дороге Донецк - Авдеевка приговорили к 18 годам лишения свободы
В Горловке задержали жителя, хранившего в тумбочке патроны
4 октября в Луганске ожидается ураганный ветер
Украинские боевики снова открыли огонь по Донецку, Горловке и Докучаевску
Пользователей соцсетей удивило перевоплощение двулапого пса из донецкого приюта
Молодежь из ДНР в Алуште училась делать жизнь лучше
В ДНР коммунальщикам повысят зарплату на 30 процентов
В Золотом украинским обстрелом повреждена школа
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
Украинский солдат получил ранения в результате взрыва при перевозке боеприпасов к линии разграничения
Украинский нардеп о подписании «формулы Штайнмайера»: Донбасс для нас будет гирей
Жители Донбасса по российскому паспорту смогут получить Шенгенскую визу только на территории Украины
После подписания формулы Штайнмайера ВСУ продолжают укреплять позиции в Станице Луганской
ВСУ обстреляли пригород Макеевки
Солдат 11-го батальона ВСУ кормят просроченными консервами