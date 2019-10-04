Звезды российской эстрады Авраам Руссо и Юлия Плаксина выступят в Донецке на концерте ко Дню учителя

СЕГОДНЯ 20:49 2019-10-04T20:51:18+03:00

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Ежегодно в первое воскресенье октября в ДНР отмечается День работников образования и науки. К этому празднику в центре Донецка состоится концерт с участием приезжих звезд музыкальной эстрады. Из Российской Федерации в Республику приедут Авраам Руссо и Юлия Плаксина. Об этом сегодня сообщили в Русском центре.

— Праздничный концерт Авраама Руссо и Юлии Плаксиной, приуроченный празднованию Дня учителя, пройдет в Донецке шестого октября, — говорится в сообщении Русского центра.

Традиционно праздничные концерты в Донецке проходят или в парке Щербакова, или на площади Ленина, но осенняя погода не позволяет отпраздновать День учителя под открытым небом. Поэтому этот концерт пройдет в Центре славянской культуры по адресу улица Куйбышева, 67.

Начнется выступление в 16.30, но нужно прийти заранее. Как всегда, вход на концерт бесплатный. Но из-за того, что концерт пройдет в концертном зале – количество мест на него будет ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU