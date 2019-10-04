2019-10-04T19:22:40+03:00
Общество

В Луганске спасатели достали из западни испуганного щенка

Щенок травм не получил, но его пришлось успокаивать от пережитого стресса
Екатерина Сорока
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Во время спасательной операции щенок травм не получил. Фото: sarplaninac-kennel.huВо время спасательной операции щенок травм не получил. Фото: sarplaninac-kennel.hu
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3 октября луганчанка обратилась в службу спасения 101 с просьбой помочь, попавшему в беду животному. Спасатели быстро отреагировали на вызов гражданки и отправились на место происшествия. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

На вызов прибыл дежурный караул части специальной пожарной техники. Оказалось, беда была не масштабной. Всего лишь маленький щенок застрял головой между прутьями забора. Он не мог самостоятельно выбраться и поэтому постоянно скулил. В спасательном ведомстве рассказали, что в таком положении щенок пробыл около часа, пока его не нашла бдительная гражданка.

— Бедное животное, хозяина которого не удалось установить, как-то забралось между бетонным и металлическим заборами, расстояние между которыми составляло около десяти сантиметров. Ситуацию усугубляло то, что в железном заборе были круглые отверстия небольшого диаметра, — рассказали в пресс-службе.

Чтобы достать щенка спасателям понадобилось всего десять минут. Мужчины осторожно разрезали металл и освободили испуганное животное. Правда, после спасения щенка еще пришлось успокаивать от пережитого стресса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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