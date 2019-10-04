Генпрокуратура ДНР возбудила дело против украинского комбрига, причастного к ранению жителя Донецка

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-04T19:06:42+03:00

Генпрокуратура возбудила дело против украинского комбрига, причастного к ранению дончанина. Фото: Фейсбук

Об этом сообщает надзорное ведомство Республики

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Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВФУ Максима Марченко, причастного к ранению мирного жителя в Старомихайловке Кировского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

- По факту ранения мужчины в Старомихайловке, в отношении украинского командира возбуждено уголовное дело. Расследование ведется следственным управлением в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, - рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранителей, 3 октября по приказу Марченко обстреляна Старомихайловка. В результате ранен мирный житель на улице Гагарина. Мужчина получил осколочные ранения.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления по статье 229 пунктам «а», «в» ч. 2 УК ДНР (совершение террористического акта).

ИСТОЧНИК KP.RU