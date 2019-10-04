Генпрокуратура ДНР возбудила дело против украинского комбрига, причастного к ранению жителя Донецка
Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВФУ Максима Марченко, причастного к ранению мирного жителя в Старомихайловке Кировского района столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
- По факту ранения мужчины в Старомихайловке, в отношении украинского командира возбуждено уголовное дело. Расследование ведется следственным управлением в отношении командира 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максима Марченко, - рассказали в пресс-службе.
По данным правоохранителей, 3 октября по приказу Марченко обстреляна Старомихайловка. В результате ранен мирный житель на улице Гагарина. Мужчина получил осколочные ранения.
Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления по статье 229 пунктам «а», «в» ч. 2 УК ДНР (совершение террористического акта).
ИСТОЧНИК KP.RU