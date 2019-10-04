Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Ожидается эпидемия высокой интенсивности из-за циркуляции новых вирусов
Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР снова будут актуальны. Сейчас в ДНР показатели заболеваемости регистрируются ниже порога эпиднеблагополучия в 2-2,5 раза. Однако с конца сентября наблюдается повышение активности эпидпроцесса, недельный прирост заболеваемости респираторными инфекциями составляет 2-5 процентов.
- Учитывая похолодание, формирование детских коллективов и длительное пребывание людей в закрытых помещениях, первые вспышки заболеваний возможны уже в октябре, а эпидемический подъем заболеваемости - в ноябре-декабре, - сообщили санитарные врачи.
По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в этот раз ожидается эпидемия высокой интенсивности, что связано с циркуляцией новых вирусов гриппа. В текущем сезоне населению предстоит встреча четырьмя штаммами вируса:
A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус;
A /Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный вирус;
B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87);
B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata / 16/88).
Наиболее агрессивный сингапурский грипп A (H3N2) уже проявил себя в сезоне 2018-2019 тем, что вызывал тяжелую пневмонию и другие тяжелые осложнения, преимущественно у лиц молодого трудоспособного возраста. Этот штамм будет ответственный за эпидемическое распространение гриппа.
В октябре 2019-го на территории ДНР разворачивается противогриппозная прививочная кампания для сдерживания эпидемического распространения инфекции. Для вакцинации жителей предлагаются противогриппозные вакцины российского производства: «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Флю-М», которые поступают по линии гуманитарной помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU