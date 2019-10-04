Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР: Ожидается эпидемия высокой интенсивности из-за циркуляции новых вирусов

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-04T17:14:34+03:00

Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР можно будет сделать в октябре

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Прививки от гриппа 2019-2020 в ДНР снова будут актуальны. Сейчас в ДНР показатели заболеваемости регистрируются ниже порога эпиднеблагополучия в 2-2,5 раза. Однако с конца сентября наблюдается повышение активности эпидпроцесса, недельный прирост заболеваемости респираторными инфекциями составляет 2-5 процентов.

- Учитывая похолодание, формирование детских коллективов и длительное пребывание людей в закрытых помещениях, первые вспышки заболеваний возможны уже в октябре, а эпидемический подъем заболеваемости - в ноябре-декабре, - сообщили санитарные врачи.

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в этот раз ожидается эпидемия высокой интенсивности, что связано с циркуляцией новых вирусов гриппа. В текущем сезоне населению предстоит встреча четырьмя штаммами вируса:

A / Brisbane / 02/2018 (H1N1) pdm09-подобный вирус;

A /Kansas/14/2017 (H3N2)-подобный вирус;

B / Colorado / 06/2017 (линия B / Victoria / 2/87);

B / Phuket / 3073/2013 (линия B / Yamagata / 16/88).

Наиболее агрессивный сингапурский грипп A (H3N2) уже проявил себя в сезоне 2018-2019 тем, что вызывал тяжелую пневмонию и другие тяжелые осложнения, преимущественно у лиц молодого трудоспособного возраста. Этот штамм будет ответственный за эпидемическое распространение гриппа.

В октябре 2019-го на территории ДНР разворачивается противогриппозная прививочная кампания для сдерживания эпидемического распространения инфекции. Для вакцинации жителей предлагаются противогриппозные вакцины российского производства: «Гриппол плюс», «Совигрипп» и «Флю-М», которые поступают по линии гуманитарной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU