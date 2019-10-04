2019-10-04T18:23:15+03:00
Звезды

В ЛНР разработали первую туристическую карту по городам Республики

Также на карте обозначены самые крупные реки и водохранилища Республики [фото]
Екатерина Сорока
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В такой карте в первую очередь нуждались туристические агенты, которые занимаются внутренним туризмом. Фото: ok.ruВ такой карте в первую очередь нуждались туристические агенты, которые занимаются внутренним туризмом. Фото: ok.ru
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В ЛНР специалисты по внутреннему туризму разработали туристическую карту. На ней обозначены значимые культурные и исторические места в городах и районах Республики, а также самые крупные реки и водохранилища. Об этом 4 октября на брифинге рассказала начальник отдела по вопросам туризма и охраны культурного наследия министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР Светлана Дитковская.

— Мы выполнили карту в существующих границах Луганской Народной Республики, выделили границы административных территорий – районов. Для ландшафтного восприятия карты мы обозначили наиболее крупные реки Республики, а также пруды и водохранилища, — говорится в сообщении начальника отдела.

Всего на карте обозначено 49 достопримечательностей. По мнению специалистов, они самые подходящие для туризма. К таким достопримечательностям отнесли: 10 объектов инфраструктуры, 8 соборов и храмов,13 музеев, 2 кинотеатра, 2 усадьбы, 3 памятника природы, 3 заповедника, 2 ветряных парка, 2 водохранилища, а также по одному театру, цирку, филармония и гончарная мастерская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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