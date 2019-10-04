2019-10-04T15:39:00+03:00
Политика

Украинские боевики обстреливают Донбасс из танков, еще недавно находившихся в местах отведения

Наблюдатели ОБСЕ не досчиталась 95 единиц украинской военной техники
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики обстреливают Донбасс из танков, еще недавно находившихся в местах отведения. Фото: Штаб «ООС»Украинские боевики обстреливают Донбасс из танков, еще недавно находившихся в местах отведения. Фото: Штаб «ООС»
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировали отсутствие 95 единиц техники ВСУ в местах хранения отведенного тяжелого вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- На этой неделе наблюдателями ОБСЕ обнаружено отсутствие 51 танка Т-64, двух самоходных гаубиц «Акация», 11 самоходных минометов «Нона», 22 самоходных гаубиц «Гвоздика», шести минометов «Молот» и трех минометов «Сани», - рассказал он.

Осадчий предположил, что указанное вооружение используется украинскими силовиками для обстрелов территории Республики.

Напомним, что украинские силовики два раза за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Помимо этого, они дооборудуют свои позиции вблизи жилых домов села Войтово Станично-Луганского района. Они продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов в зоне проведения так называемой «Операции объединенных сил», подвергая опасности мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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