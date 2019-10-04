2019-10-04T14:16:44+03:00
Звезды

В Санкт-Петербурге прошла премьера первого художественного фильма Донбасса не о войне

Съемками фильма занималась неофициальная киностудия «Донфильм»
Екатерина Сорока
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Сами авторы фильма определяют фильм к жанру трагедии, гротеска и смыслового кино. Фото: cont.wsСами авторы фильма определяют фильм к жанру трагедии, гротеска и смыслового кино. Фото: cont.ws
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2 октября в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого художественного фильма Донбасса не о войне. Он называется «Замысел». Об этом рассказали в неофициальной киностудии «Донфильм», которая занималась съемками картины.

— Мальчик, ищущий ответы на важные вопросы попадает в странное место, где обитают Смыслы – Вышний Ярус. Это надстройка над миром, которая управляет всем внизу. Там мальчик встречает проводника, стремящегося добраться к некому Источнику и "подкрутить", чтобы внизу всё устроилось правильно, прекратив мучения людей. В ходе истории герои встречают различных персонажей, блуждающих по Ярусу в поисках смыслов. А сам мальчик становится объектом борьбы противостоящих сил и узнает о событиях ожидающих мир, — говорится в описании к фильму.

«Замысел» – это масштабный кинопроект, состоящий из нескольких частей. На днях в Санкт-Петербурге показали первый фильм – «Вышний Ярус». Когда выйдет продолжение, пока неизвестно. На это нужно время, как с первой частью. Ее киноделы снимали с 2016 по 2017 год, а потом еще два года ушло на монтаж и рисование графики. Тем более, что фильм не делался профессионалами. Автор, режиссер, композитор, идейный вдохновитель – это все один человек Дмитрий Зодчий, который даже не имеет профессионального образования.

Фильм покажут и в других городах России. Создатели «Замысла» планируют показать его в ближайшее время в Смоленске, Туле, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах России. Параллельно премьера картины проходит в кинотеатрах Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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