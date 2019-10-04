Украинского танкиста за подрыв моста на дороге Донецк - Авдеевка приговорили к 18 годам лишения свободы
Верховный суд ДНР приговорил украинского военного к 18 годам лишения свободы за подрыв путепровода автодороги Донецк - Авдеевка. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.
- Военнослужащий ВФУ Пантюшенко осужден Верховным судом Республики за совершение преступлений, предусмотренных статьей 232 УК ДНР (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), статьей 323 УК ДНР (насильственный захват власти), а также частью 2 статьи 327 УК ДНР (диверсия), к лишению свободы сроком на 18 лет, - говорится в сообщении.
Установлено, что Пантюшенко участвовал в карательной операции в Донбассе в составе 1-й отдельной танковой бригады вооруженных сил Украины.
- Командир экипажа танка Т-64Б первого танкового батальона Пантюшенко, действуя совместно и согласованно с экипажами танков вооруженных сил Украины, при совершении действий, направленных на насильственный захват власти и насильственное изменение конституционного строя Республики, с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности ДНР, произвел уничтожение моста автодороги Донецк - Авдеевка путем подрыва находящихся под мостом боеприпасов, чем разрушил важный объект транспортной инфраструктуры, - заявили в Генпрокуратуре.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU