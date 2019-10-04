4 октября в Луганске ожидается ураганный ветер

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-04T11:55:15+03:00

Днем местами по Республике ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду

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Днем 4 октября местами по территории Республики ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.

- Днем 4 октября в Луганске и местами по территории Республики ожидается усиление юго-восточного ветра – порывы 15-18 метров в секунду, - предупреждают синоптики.

При порывах ветра свыше 14 метров в секунду объявляется штормовое предупреждение.

Согласно климатическим данным, полученным за 178 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 4 октября зафиксировали в 1965 году – минус 3,8 градуса. Температура самого теплого дня была отмечена в 1999 году – плюс 29,6 градуса.

По предварительному прогнозу, 5 - 6 октября ожидается облачная погода с дождем. Ночью 6 октября при прохождении атмосферного фронта местами прогремят грозы, днем температурный фон постепенно понизится на 5-7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU