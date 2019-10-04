СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-04T09:44:46+03:00

В ДНР коммунальщикам повысят зарплату на 30 процентов. Фото: ВКонтакте

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики на заседании межведомственного штаба поручило администрациям городов и районов основную часть средств, полученных от повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, направить на повышение зарплаты работников коммунальных предприятий. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ ДНР Виталий Кижаев.

Сейчас города и районы прорабатывают этот вопрос, готовят соответствующие запросы и распоряжения.

- Информация о результатах проведенной работы будет собрана к концу ноября этого года, - сообщил Кижаев.

Сейчас Минстроем готовится приказ об обязательном увеличении уровня заработной платы всем рабочим специальностям сферы ЖКХ (кроме инженерно-технических работников) в размере 30 процентов.

Напомним, с 1 сентября 2019 года тарифы для населения на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, услуги по вывозу мусора повышены на 30 процентов. Тарифы для населения на водоснабжение повышены на 12, 72 рублей за 1 кубический метр, на услуги водоотведения – до 8,83 рублей за 1 кубический метр. При этом тарифы, если сравнивать их с украинскими, будут по-прежнему примерно в 4 раза ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU